Energia e BCP ditam perdas na bolsa de Lisboa

A bolsa nacional está em terreno negativo pela segunda sessão consecutiva, acompanhando o sentimento das pares europeias, numa altura em que os investidores revelam receios relativamente à guerra comercial. Em Lisboa, o PSI-20 está a ser condicionado pelo recuo dos títulos da Galp Energia, EDP Renováveis e BCP.

O PSI-20 desvaloriza 0,24%, para os 5.148,95 pontos, com a maioria dos títulos no vermelho. Na Europa, o Stoxx 6000 recua 0,2%, com os restantes índices europeus a acompanharem esse sentimento negativo, numa altura em que os investidores se revelam preocupados face ao rumo das negociações entre os EUA e a China sobre as tarifas comerciais.

A 15 de dezembro, entram em vigor tarifas aduaneiras sobre as exportações chinesas para os EUA, isto caso não haja um acordo entre as duas potencias económicas até lá. “Os mercados acionistas começam a acreditar que um acordo não será alcançado até essa data, mas que a introdução de novas tarifas será adiada. Mas neste ponto é impossível ignorar a imprevisibilidade de Donald Trump”, diz o BPI no seu diário de bolsa desta terça-feira.

Por Lisboa, a Galp Energia é o peso pesado mais penalizado. As ações da petrolífera recuam 0,72%, para os 14,405 euros, isto o dia em que o jornal espanhol El Confidential, diz que a Galp apresentou uma das ofertas mais elevadas pela unidade de energias renováveis da ACS, a Zero-E. “A petrolífera portuguesa terá de competir com os fundos Brookfield e Macquarie, assim como com a China Railway Group que também fez uma oferta”, diz o diário de bolsa do BPI.

Nota negativa ainda para o recuo de 0,52%, para os 19,25 cêntimos do BCP, cujas ações entretanto aliviaram, seguindo agora inalteradas nos 19,35 cêntimos.

Já a EDP Renováveis sofre um novo dia de perdas, com as suas ações a perderem 0,4%, para os 10 euros, exercendo pressão adicional sobre o PSI-20.

(Notícia atualizada às 8h22 com mais informação)