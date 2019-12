Portugal está entre os países da União Europeia com a maior representação de Empresas de Crescimento Elevado (ECE). Segundo o Eurostat, em 2017 o país estava em terceiro lugar no ranking dos países da região com a maior proporção daquele tipo de empresas, figurando ainda entre os que mais crescem em termos de adições.

De acordo com o gabinete europeu de estatísticas, em 2017 existiam em Portugal 5.855 Empresas de Crescimento Elevado, correspondentes a 14,15% das companhias com mais de dez trabalhadores.

As Empresas de Crescimento Elevado têm, no mínimo, 10 empregados, e que registam um crescimento orgânico médio anual de trabalhadores superior a 20% durante três anos consecutivos.

Representatividade das Empresas de Crescimento Elevado por país da UE

Face à contabilização do Eurostat, Portugal ocupa assim a terceira posição do ranking da União Europeia, apenas atrás da Irlanda e de Espanha, que apresentam proporções de 16,5% e 15,02%, respetivamente. Estes valores estão bastante acima da média da União Europeia, onde globalmente existiam, em 2017, 190,1 mil Empresas de Crescimento Elevado, correspondentes a 11,3% do número total de empresas com mais de dez trabalhadores.

Portugal não está apenas no pódio europeu, como também é o país da União Europeia que entre 2014 e 2017 mais viu crescer a representatividade das Empresas de Crescimento Elevado. O peso aumentou em 5,6 pontos percentuais, face aos 8,6% que se registavam em 2014. Seguem-se Espanha e Eslovénia com os maiores crescimentos.

Nos dados divulgados nesta terça-feira, o Eurostat destaca o “impacto significativo no emprego” gerado pelas Empresas de Crescimento Elevado, referindo-se m concreto ao caso de Portugal, a par da Irlanda, Espanha e Holanda.

Em 2017, essas empresas davam emprego a 466,3 mil pessoas em Portugal, 23,1% do total de postos de trabalho nas empresas com mais de dez trabalhadores. Na Irlanda a proporção é de 24,74%, enquanto em Espanha e na Holanda é de 22,3% e 21,8%.