Até a CP – Comboios de Portugal foi afetada pelo espírito natalício. A empresa tem 4.620 viagens de Alfa Pendular e Intercidades, com preços a partir de cinco euros. Os bilhetes têm de ser comprados com uma antecedência mínima de dez dias e podem ser usados em viagens até 15 de janeiro.

A empresa pública quer “apoiar as deslocações do período de Natal e Ano Novo” e, para isso, lançou mais uma campanha promocional de viagens a cinco euros, refere a CP, em comunicado. Os bilhetes disponíveis — e limitados — são válidos para viagens entre 20 de dezembro e 15 de janeiro de 2020 e podem ser comprados com a antecedência mínima de dez dias relativamente à data da viagem.

Na hora de escolher para onde ir, há 86 destinos disponíveis, incluindo as duas maiores cidades do país. Viajar entre Lisboa e Évora custará, no mínimo, 2,5 euros, enquanto Beja fica 50 cêntimos mais caro. Coimbra e Covilhã estão a apenas quatro euros de distância da capital, enquanto Aveiro, Faro ou Guarda estão a 4,5 euros.

Como não podia faltar, quem quiser dar um saltinho ao Porto poderá fazê-lo por, pelo menos, cinco euros, enquanto viajar para Braga ou Guimarães custará, no mínimo, 5,5 euros.

Estes preços promocionais são aplicados “até esgotarem todos os bilhetes abrangidos pela promoção”, avisa a CP, acrescentando que cerca de 1.700 são para viagens entre as cidades de Lisboa e Porto.