Voltaram os descontos nas viagens de comboio. A CP – Comboios de Portugal tem 10.300 bilhetes de Alfa e Intercidades com descontos de 80%, válidos para 86 destinos, anunciou a empresa esta terça-feira. As promoções são válidas para viagens realizadas entre 24 de outubro e 19 de dezembro e têm de ser compradas com, no mínimo, dez dias de antecedência.

Esta é a altura ideal para começar a planear a próxima viagem que vai fazer pelo país. Só tem de viajar entre os dias já mencionados e comprar os bilhetes com antecedência, depois é só escolher o destino, um leque de quase uma centena de possibilidades. Por semana, a CP vai colocar à venda mais de 1.200 lugares no âmbito desta campanha, das quais 465 são viagens entre Lisboa e Porto.

Entre as várias promoções estão bilhetes com saída de Lisboa e com destino a Évora a 2,5 euros. Se a saída for Beja há preços a partir dos três euros, um valor que aumenta para os quatro euros no caso de Coimbra ou Covilhã.

Viajar entre a capital e Aveiro, Faro ou Guarda pode custar 4,5 euros, enquanto unir as duas principais cidades do país (Lisboa – Porto) ficará por cinco euros. Ligar Lisboa a Braga ou Guimarães custará, no mínimo, 5,5 euros.

Desde 2013, a CP tem lançado várias campanhas semelhantes, que têm contribuído para o aumento da procura pelos comboios Alfa e Intercidades na ordem dos 37% nos últimos seis anos.

Esta segunda-feira, a empresa pública anunciou uma injeção de capital de 518 milhões de euros por parte do Estado para “a cobertura de resultados transitados negativos”. Este valor — que é o mais elevado injetado pelo Estado desde 2015 — permitirá à CP amortizar um empréstimo obrigacionista contraído em 2009 e que atinge maturidade nos próximos dias.

