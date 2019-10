Supressão de comboios da CP caiu 86% no verão

O número de comboios da CP – Comboios de Portugal suprimidos ao longo do verão ficou consideravelmente abaixo do que tinha acontecido no ano passado. Entre julho e setembro, foram suprimidos 632 comboios, o que compara com 4.527 em igual período do ano anterior, segundo noticia esta sexta-feira o Expresso (acesso pago).

A época alta do verão foi, este ano, menos atribulada para os utentes da CP, com o número de comboios que não circularam a cair 86%. A melhoria refletiu-se nos índices de regularidade que medem o número de comboios programados em comparação com o número de comboios realizados.

“Este verão decorreu com níveis de regularidade sempre muito próximos dos 100%“, disse fonte oficial da CP ao semanário. Em agosto, houve linhas eletrificadas com índices de regularidade de 100%, incluindo a Linha do Oeste e a do Alentejo. A do Algarve ficou próxima deste nível, com 99,62% de regularidade.

Há, no entanto, uma diferença entre os dois anos. Houve uma diminuição na oferta da CP, o que reduz também a possibilidade de falhas na prestação do serviço. Em 2019, a empresa programou um número de comboios inferior aos do ano anterior tanto para julho como para agosto. Em setembro, voltou a aumentar a circulação de comboios, revelam ainda os dados citados pelo Expresso.