A escolha das decorações e dos presentes ideais para o Natal levam a várias deslocações das famílias. Por isso, e com o mote “procurar o presente perfeito só custa dois euros”, a CP – Comboios de Portugal vai disponibilizar bilhetes a dois euros por pessoa — ida e volta — nos comboios urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra durante o mês de dezembro.

“Faça as suas compras de Natal com todo o conforto, sem problemas de trânsito ou estacionamento”, é assim que começa o anúncio do novo bilhete especial da época natalícia na página da CP. A ideia é facilitar o acesso às zonas comerciais e a oferta funciona apenas aos fins de semana e feriados, isto é, nos dias 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 29 de dezembro.

Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras, máquinas de venda automática e “a bordo, caso a venda esteja indisponível no local de embarque”, sendo que esta “promoção não é acumulável com outras em vigor”, refere a CP. Durante o período estabelecido, a empresa garante ainda que vai reforçar a oferta nos Comboios Urbanos do Porto.

Esta não é a primeira vez que a CP tem campanhas promocionais. Em outubro, por exemplo, a empresa anunciou que tinha tinha 10.300 bilhetes de Alfa e Intercidades com descontos de 80%, válidos para 86 destinos, entre 24 de outubro e 19 de dezembro. Nessa promoção, poderá encontrar bilhetes Lisboa-Évora a 2,50 euros.

De sublinhar que a CP, costuma ter algumas greves na altura do Natal. No ano passado, a greve fez parar 80% dos comboios que estavam programados circular, escreveu à época o Dinheiro Vivo.

Na semana passada, o primeiro-ministro anunciou que o Estado vai injetar 90 milhões de euros na CP já no próximo ano, no decurso de um contrato de serviço público. De recordar que, a aposta na ferrovia foi uma das bandeiras referidas pelo PS ao longo de toda a campanha eleitoral por forma a atingir os objetivos da transação energética.