Os administradores do Grupo Pestana voltaram a sublinhar a necessidade de se avançar com o aeroporto do Montijo, porque “sem aeroporto não há turistas”. E afirmam que qualquer sítio escolhido terá sempre impacto ambiental. Sem as obras de otimização do aeroporto da Portela, disseram, Lisboa não vai conquistar muitos mais turistas do que conquista hoje.

2017 foi o “grande ano em Portugal” para o setor turístico, em que a procura superou a oferta. Mas 2018 “já sentiu algum abrandamento” e 2019 ainda mais, disse José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, esta quarta-feira, durante um encontro com jornalistas, onde se falou sobre a estratégia para os próximos anos. E este abrandamento, explicou, teve a ver com o problema da reestruturação do aeroporto de Lisboa.

“Sem aeroporto não há turistas, mesmo que haja procura, não haverá capacidade de os captar”, disse o responsável, apoiado pelo administrador José Roquette, que sublinhou que “as obras [de otimização da Portela] são fundamentais e urgentes, porque vai dar folga que o aeroporto aguente até que o novo [aeroporto do Montijo] fique pronto”.

Questionado sobre a localização escolhida pelo Governo para instalar o novo aeroporto, José Roquette disse que o Montijo é uma “boa” escolha, porque “tem espaço para crescer”. E o administrador foi ainda mais longe: “Percebo perfeitamente os temas ambientais. Mas escolham o lugar que quiserem, vai ter sempre impacto ambiental. Cabe ao Governo decidir os custos disso”.

Referindo que nem o hub de Lisboa poderá dar resposta a tanto turismo, José Roquette afirmou que, sem as obras na Portela, “Lisboa não pode ter grande ambição”. “As obras são urgentes e é importante que avancem. Mas não tenhamos ilusões. Nos próximos três a cinco anos, Lisboa não pode ter a ilusão de captar muitos mais turistas”, disse o administrador.