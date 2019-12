O Grupo Pestana vai investir 250 milhões de euros na abertura de novos hotéis até 2025, estando já previstos dez para o próximo ano. Em 2020, Lisboa vai receber dois novos hotéis e uma pousada e o Porto duas novas unidades hoteleiras, num investimento total de 50 milhões de euros. Para os próximos anos, o grupo mostra-se preocupado com a expansão do aeroporto de Lisboa e com as novas limitações ao alojamento local.

Na altura em que a cadeia hoteleira nacional comemora a chegada ao centésimo hotel — considerada a “revolução de 2020” –, anuncia mais um objetivo: 250 milhões de euros de investimento até 2025 na abertura de novos hotéis, num total de 3.500 quartos.

No próximo ano serão inaugurados dez novos hotéis: seis em Portugal e quatro no estrangeiro. Em Lisboa serão abertas duas novas unidades, incluindo uma pousada em Alfama, num investimento de 20 milhões de euros, totalizando seis unidades na cidade com 250 quartos, anunciou esta quarta-feira José Roquette, administrador do Grupo Pestana, em conferência de imprensa.

Já no Porto serão inaugurados o Pestana Douro Hotel e a Pousada do Porto, na Rua das Flores, num investimento de 30 milhões de euros, totalizando seis unidades hoteleiras na Invicta, com 300 quartos. No próximo ano haverá ainda um reforço nos mercados do Algarve e uma consolidação no mercado da Madeira, enquanto nos Açores poderá haver novidades, disse o administrador, que referiu ainda que a marca Pousadas de Portugal está “num momento mais forte após a privatização”.

Lá fora, nas novas aberturas, contam-se o Pestana CR7 Gran Via Madrid (o segundo na capital espanhola), o Pestana CR7 West Side, em Nova Iorque, e o Pestana CR7 Marrakech, em Marrocos. Além disso, vai ser aberta uma terceira unidade em Marrocos, em Tanger, que se somará à de Casablanca e à de Marraquexe.

O centésimo hotel do Grupo é o Pestana Park Avenue, em Nova Iorque, que abre já no início do próximo ano. Esta nova unidade, juntamente com os hotéis de Miami e Newark, “confirma a aposta no mercado norte-americano”.

“Cada quarto numa capital europeia é o dobro ou triplo do investimento em Portugal”, disse José Roquette. “Sentimos e acreditamos que, do ponto de vista da diversificação, esta internacionalização deve continuar”.

No final de 2021 será inaugurado o Pestana CR7 Manchester, resultado de uma joint-venture com um promotor local, revelou José Roquette.

O Grupo Pestana encerrou este ano com um volume de negócios de 450 milhões de euros e um EBITDA de 186 milhões de euros. De acordo com José Theotónio, CEO do Grupo Pestana, o mercado da Madeira foi “prejudicado pelo turismo”, algo que a cadeia já esperava. Quanto à Europa, registou-se um “resultado muitíssimo positivo”, enquanto o Brasil “está a começar a ter resultados positivos”. Já o mercado de S. Tomé teve um comportamento positivo, mas ainda deixa algumas preocupações, uma vez que depende essencialmente do mercado português.

