O Município de Lisboa publicou, esta quinta-feira, em Diário da República o mapa revisto das áreas de contenção de novos registos de Alojamento Local (AL). Baixa, Avenida da Liberdade, Avenida da República, Almirante Reis e Colina de Santana passam a estar interditas a novos alojamentos, aumentando para seis as zonas de contenção em Lisboa.

Para além destas zonas que já têm limites impostos, a Câmara de Lisboa tem sob monitorização a Lapa/Estrela e a Penha de França, com rácios de 9,7% e 5,3%, respetivamente. Estas suspensões ao AL foram decretadas no ano passado e confirmadas, este mês, com o novo Regulamento Municipal do AL.

As “zonas turísticas homogéneas” passam, assim, a abranger: