O Grupo Pestana está a afinar os últimos pormenores para abrir na ilha da Madeira a primeira pousada. É em Câmara de Lobos que está a nascer o Pestana Churchill Bay, resultado de um investimento de quatro milhões de euros, e que abrirá portas a 7 de junho. Com características de um hotel de quatro estrelas, esta unidade hoteleira é totalmente inspirada no ex-primeiro ministro britânico Churchill, que chegou a passar férias na ilha em 1950.

Tudo começou em 2015 quando a Câmara Municipal de Câmara de Lobos lançou um concurso público para a requalificação do icónico edifício histórico em frente à baía daquele município. Na altura, o fundador do grupo hoteleiro, “Dionísio Pestana, apaixonou-se por este ambiente”, contou Paulo Prada, administrador do grupo, esta quarta-feira, durante a apresentação da pousada em Câmara de Lobos. O concurso público tinha uma renda anual mínima de 50 mil euros, mas a cadeia hoteleira concorreu com uma oferta de 100 mil euros e venceu, ficando com a concessão do edifício durante 50 anos.

A pousada é inspirada no ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill que, em janeiro de 1950, passou 12 dias de férias na ilha da Madeira. De acordo com o site do Turismo da Madeira, Churchill chegou à ilha no dia 1 e, no dia 8, visitou Câmara de Lobos onde, “num recanto, à entrada da vila, montou o cavalete e a tela, sentou-se e pintou a baía e o ilhéu”. Um momento que ficou imortalizado numa fotografia de Raul Perestrelo, apelidando esse local de Miradouro Winston Churchill.

Todos os quartos têm numa das paredes a famosa pintura de Churchill, cujos direitos de autor o Grupo Pestana comprou, assim como de umas frases do ex-primeiro-ministro que estão espalhadas pelos corredores da pousada. Além disso, na entrada da unidade hoteleira estará ainda uma escultura de Churchill a pintar — semelhante à fotografia tirada nessa altura –, encomendada pelo Grupo ao artista plástico madeirense Martim Velosa, responsável pela escultura de Cristiano Ronaldo para o Museu CR7.

O Pestana Churchill Bay representa um investimento de quatro milhões de euros, revelou Paulo Prada, e criará cerca de 40 postos de trabalho, “de preferência trabalhadores residentes em Câmara de Lobos”. Contará com 57 quartos, um restaurante, piscina exterior aquecida, um ginásio e spa, e uma esplanada. A receção ficará num edifício ao lado, prestes a ser terminado.

“A Madeira não podia ficar de fora” desta “nova geração de pousadas” inauguradas pelo Grupo Pestana sob a marca Pousadas de Portugal, disse Luís Castanheira Lopes, presidente da Pousadas de Portugal. “Faz todo o sentido apostar na Madeira, um destino com forte ligação às origens do grupo e que nos permite alargar o contacto com novos mercados”.

Para o presidente da câmara de Câmara de Lobos, “este é um dia histórico e marcante para a cidade”, uma vez que se trata de uma unidade hoteleira que “respeita a tradição e a cultura”. Para Pedro Coelho, o Pestana Churchill Bay vem “criar riqueza e emprego” à região e, também por isso se mostra satisfeito dado que não foram tapadas quaisquer vistas das casas à volta e não houve qualquer reclamação por parte dos residentes.

A nova pousada do Grupo Pestana está quase pronta para receber hóspedes, mas só abre portas a 7 de junho, sendo a inauguração dia 26 de junho. Até 2023, a marca Pousadas de Portugal vai inaugurar cinco novas pousadas, instaladas sempre em edifícios/monumentos/regiões que sejam testemunho do património cultural nacional. Ainda este mês será inaugurada a terceira pousada em Óbidos e, mais para o verão, em Vila Real de Santo António.

