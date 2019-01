José Theotónio, presidente do grupo Pestana diz que o turismo em Portugal já está a ser penalizado pelo Brexit e pela limitação do aeroporto de Lisboa.

Em entrevista à Reuters, José Theotónio diz que “algum fluxo de britânicos está já a ser desviado para destinos não-euro, cujas moedas desvalorizam mais do que a libra — Turquia, Egipto e Tunísia”.

O gestor acredita, no entanto, que “em determinada altura, haverá bom senso e chegar-se-á a um acordo que evite um ‘hard Brexit’ (…) mas os hoteleiros portugueses vão ter de fazer algum ajustamento em baixa de preços para continuarem a ter o mercado inglês”.

Assim, para 2019, o presidente do maior grupo hoteleiro nacional perspetiva que “Portugal irá ter um ano com abrandamento de turistas e receitas face a 2018 porque nos principais destinos de resort — Algarve e Madeira — a concorrência dos tais mercados do Mediterrâneo Oriental não vai abrandar”.

O constrangimento do aeroporto de Lisboa afeta o turismo da capital, o de toda a zona centro do país, o do Alentejo, e o da Madeira e dos Açores pois muitos dos fluxos para as ilhas, que vêm da Europa, passam pelo ‘hub’ de Lisboa

A somar a estes constrangimento há ainda a limitação de capacidade do aeroporto de Lisboa. “Em termos de destinos de cidade, Lisboa, que tem procura de turistas e de novas companhias aéreas que queriam vir para cá, tem um grande problema: o aeroporto não tem capacidade, está esgotado”. Dai que “o destino Lisboa, com o crescimento que a oferta tem tido em termos hoteleiros, é natural que também arrefeça”.

José Theotónio elege mesmo a construção do novo aeroporto como a maior preocupação. “O constrangimento do aeroporto de Lisboa afeta o turismo da capital, o de toda a zona centro do país, o do Alentejo, e o da Madeira e dos Açores pois muitos dos fluxos para as ilhas, que vêm da Europa, passam pelo hub de Lisboa”, frisou.

Apesar destes constrangimentos, o grupo Pestana fechou o exercício de 2018, com um volume de negócios na ordem dos 400 milhões de euros, valor que compara com os 394 milhões de euros registados em 2017. Este resultado é mesmo o melhor de sempre do grupo, e foi suportado pela abertura de mais quatro hotéis ao longo do ano.

Já o EBITDA consolidado terá crescido para os 120 milhões de euros, mais seis milhões do que no ano anterior.

O grupo Pestana tem 94 hotéis espalhados por 14 países, sendo que 70% das suas receitas tem origem no mercado nacional.

José Theotónio diz ainda que “sim, acredito que em quatro a cinco anos estaremos nos 50%”. Para isso, o CEO do grupo conta com as aberturas já anunciadas de dois novos hotéis em Nova Iorque e dois em Madrid, a funcionarem em pleno, e um Pestana CR7 em Paris também já anunciado.