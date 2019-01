Os beneficiários da ADSE que escolhem hospitais sem acordo de convenção não vão, afinal, passar a pagar mais pelos medicamentos e dispositivos médicos. O Governo diz que o Decreto-lei publicado no fim de 2018, e que entrou em vigor no início deste ano, não acaba com as comparticipações. É apenas uma “clarificação [que] foi solicitada pelo Tribunal de Contas”, diz.

“O Decreto-lei 124/2018 não implica qualquer alteração aos benefícios da ADSE face à situação dos últimos anos”, diz o Ministério das Finanças. “Esta publicação vem apenas expressar o que já era habitualmente publicado em Leis de Orçamento do Estado, passando agora a estar previsto em legislação própria, que clarifica as responsabilidades do SNS e da ADSE”, acrescenta.

“Esta clarificação foi solicitada pelo Tribunal de Contas, Entidade Reguladora da Saúde e Provedoria de Justiça”, salienta o mesmo comunicado, em resposta à notícia avançada pelo Correio da Manhã.

(Notícia em atualização)