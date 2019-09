O Pestana aderiu ao financiamento com dívida verde. O grupo hoteleiro emitiu, com a ajuda do BBVA, um total de 60 milhões de euros em green bonds, naquela que, segundo os dois intervenientes, é a primeira emissão mundial de obrigações verdes do setor hoteleiro.

Os títulos colocados têm uma maturidade de seis anos e a taxa de juro da operação, dirigida a investidores institucionais profissionais, fixou-se em 2,5%. A procura da emissão superou três vezes a oferta, tendo sido colocada junto de 30 investidores institucionais nacionais e internacionais.

“Para o grupo Pestana, este foi um processo virtuoso em toda a linha que nos deixou muito satisfeitos. Além de sermos os primeiros no mercado mundial da indústria hoteleira a fazer uma operação desta natureza (emissão de obrigações verdes), a baixa taxa fixa para um prazo de seis anos e o rating alcançado são mais um incentivo a perseverarmos no caminho de solidez do grupo”, afirmou José Theotónio, CEO do grupo, em comunicado.

As obrigações verdes são um instrumento de dívida que permite a empresas e Estados captar investimento para projetos existentes ou para projetos novos, aos quais estejam associados benefícios ambientais. No caso do Pestana, os fundos conseguidos com a emissão vão ser usados no refinanciamento de investimentos de caráter sustentável no Pestana Tróia Eco Resort e no Pestana Blue Alvor.

O mercado de green bonds tem vindo a crescer a nível global, tendo atingido o recorde de sempre no ano passado superior a 150 mil milhões de euros em novas emissões. Em Portugal, também estes ativos têm ganho destaque.

A EDP, que estreou este mercado em outubro de 2018, já realizou três emissões, sendo que a última aconteceu na semana passada. Também uma subsidiária da Altri, a Sociedade Bioelétrica do Mondego, colocou de obrigações verdes no início do ano. Agora, o Pestana junta-se ao grupo de emitentes destes ativos.

O Pestana gere mais de 90 hotéis em Portugal e em outros 15 países, tendo fechado 2018 com um volume de negócios consolidado de 434,2 milhões de euros. Para o próximo ano, quer atingir a marca dos 100 hotéis, com a abertura do primeiro hotel em Nova Iorque.

O BBVA aprovou, no ano passado, o “Compromisso 2025″, no qual definiu o objetivo de mobilizar 100 mil milhões de euros até 2025 em financiamento verde, infraestrutura sustentável, empreendedorismo social e inclusão financeira. O banco já participou como bookrunner em 13 operações de emissão de green bonds.