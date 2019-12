Fidelidade anima Chiado com música de Natal

A partir da varanda principal de um dos edifícios mais icónicos de Lisboa, no Largo do Chiado, a Fidelidade vai proporcionar um programa cultural diferenciador, com momentos de música para todos os que passem por aquela zona histórica da capital.

Entre os dias 18 e 23 de dezembro, os Shout e os On Dixie vão animar a varanda do Fidelidade Arte. Cada banda irá atuar em dias alternados, durante duas horas, a partir das 18h30, anunciou a seguradora.

A atuar nos dias 19, 21 e 23 de dezembro, os Shout vão cantar temas de Natal com a sonoridade Gospel para transmitir toda a alegria e energia desta época natalícia. Os On Dixie, que vão atuar nos dias 18, 20 e 22 de dezembro e vão apresentar um reportório natalício inspirado na linguagem clássica e no jazz num ritmo natalício.

Para Jorge Magalhães Correia, presidente da seguradora, “A Fidelidade quer contribuir para reforçar o espírito de Natal. É uma forma de desejar Bom Natal a todos, oferecendo à cidade, aos nossos clientes e a todas as pessoas que por aqui passam, momentos especiais, que podem ser partilhados por famílias e amigos. Gostaríamos muito que todos assistissem.”

