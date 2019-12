O valor dos serviços prestados às empresas subiu 8,4% em 2018 para um total de 16,6 mil milhões de euros, gerando um Valor Acrescentado Bruto de 9,7 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o INE.

Em 2018, o valor dos Serviços Prestados às Empresas (SPE) aumentou 8,4%, abrandando face ao aumento de 9% em 2017, atingindo 16,6 mil milhões de euros, refere o INE.

O Valor Acrescentado Bruto (VAB) aumentou 9,4%, tal como em 2017, para 9,7 mil milhões de euros, e o Excedente Bruto de Exploração (EBE) cresceu 6,9% (menos do que o aumento de 8,3% em 2017), ascendendo a 2,8 mil milhões.

“Em 2018, manteve-se o crescimento dos principais indicadores económicos dos SPE notando-se, contudo, um ligeiro abrandamento face ao ano anterior”, comenta o INE na publicação.

O pessoal ao serviço cresceu 4,3%, atingindo as 416.119 pessoas, e o valor da prestação de serviços foi de 16,6 mil milhões de euros, mais 8,4% do que em 2017.

As 121.966 empresas que integraram as oito áreas dos SPE representaram um aumento de 3,4% face ao ano anterior, e geraram um VAB de 9,7 mil milhões de euros (mais 9,4%, tal como em 2017), e suportaram 6,9 mil milhões de euros com gastos com o pessoal (mais 10,6% que em 2017).

A área da contabilidade, auditoria e consultoria manteve-se como a atividade mais representativa, com cerca de 28% do total da prestação de serviços, e cresceu 7,7%.

As atividades da informática representaram quase a mesma percentagem (27,9%), em resultado de um crescimento de 12,5% do valor da prestação de serviços em 2018.

A publicidade foi a atividade com maior rácio de prestação de serviços por trabalhador, segundo o INE, de 118,2 mil euros de serviços prestados, quase três vezes mais do que a média das oito atividades que compõem os SPE.

No conjunto dos SPE, as cinco maiores sociedades representaram 27,5% do total da prestação de serviços.