A China Three Gorges está a considerar implementar uma nova estratégia para a sua carteira de ativos internacionais, noticia a Bloomberg, citada pelo Jornal de Negócios.

A agência de notícias, que cita fontes conhecedoras do processo, diz que a companhia estatal chinesa que controla 23% do capital da EDP estará a trabalhar com assessores na constituição de uma nova empresa que agrupe os ativos internacionais. O plano poderá passar por permitir a entrada de investidores estratégicos nesta holding, abrindo caminho para uma posterior dispersão do capital em bolsa.

A Bloomberg dá ainda conta que a China Three Gorges ainda estará numa fase preliminar de avaliação destas alterações estratégicas, não existindo decisões finais sobre a estrutura da nova empresa, bem como qual será a sua avaliação potencial.

A China Three Gorges terá atualmente ativos fora da China avaliados em 14 mil milhões de dólares, segundo os cálculos da agência de notícias, isto após uma série de aquisições no setor energético na Europa e América Latina na última década.