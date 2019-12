A Saudi Aramco volta a brilhar em bolsa pelo segundo dia, atingindo a meta dos dois biliões de dólares de avaliação, consolidando o estatuto da empresa mais valiosa dos mercados e desafiando os céticos que questionam o real valor da petrolífera saudita.

As ações da Aramco iniciaram a segunda sessão a valorizar 9,94%, para os 38,7 riais, após ganhos de 10% na primeira sessão, distanciando-se assim dos 32 riais a que entraram em bolsa através da maior Oferta Pública Inicial (IPO) de sempre nos mercados. Esta permitiu ao Governo saudita angariar 25,6 biliões de dólares, quantia que servirá para o Reino desenvolver outros setores e limitar a dependência do petróleo.

A petrolífera atinge assim a tão ambicionada fasquia dos dois biliões de dólares por parte do Governo saudita e tida como irrealista pela maioria dos analistas.

Entretanto, os analistas da Bernstein iniciaram a cobertura das ações da Aramco atribuindo-lhes uma recomendação de “underperform”, apontando para uma avaliação de 1,36 biliões de dólares, abaixo da avaliação de mercado atual.

“A Saudi Aramco é a maior, e mais lucrativa empresa petrolífera do mundo, mas o tamanho não é tudo”, escreveram os analistas daquela casa de investimento, sinalizando o risco de um lento crescimento da sua receita líquida caso os preços do petróleo permaneçam baixos.

A nota de Bernstein diz ainda que a Aramco deveria negociar com desconto e não com prémio face às petrolíferas internacionais, com o corporate governance da empresa a ser apontado como “o principal risco para os investidores”, já que a Arábia Saudita deterá mais de 98% da empresa.

(Notícia atualizada às 9:00)