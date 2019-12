A petrolífera saudita Aramco estreia-se esta quarta-feira na bolsa de Riade, após a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sempre. Avaliada em 1,7 biliões de dólares, a empresa pública chega a Tadawul como a maior cotada do mundo. Uma flutuação de apenas 1% será um valor superior à portuguesa Galp Energia.

“No primeiro dia de negociação apenas, o leilão inicial da Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) será prolongado por 30 minutos”, anunciou a Tadawul, em comunicado. A bolsa de Riade acrescentou que o ticker da empresa será 2222 e que terá uma limitação nas flutuações: não poderá valorizar ou desvalorizar mais de 10% por dia.

Serão colocadas à negociação apenas 3.000 milhões de ações (equivalente a 1,5% do capital da empresa), a um preço inicial de 32 riyals (8,53 dólares), o que significa que a Saudi Aramco não poderá ganhar ou perder mais de 170 mil milhões de dólares por dia.

Ou seja, caso as ações caiam até 7,68 dólares, o valor da empresa afunda até 1,53 biliões. Mas não perde a categoria de maior cotada do mundo já que a Apple vale atualmente 1,2 biliões de dólares e a Microsoft está avaliada em 1,16 biliões. Por outro lado, um ganho de 10% para 9,38 dólares por ação representa uma valorização para 1,87 biliões.

O preço dos títulos acabou por ser fixado no limite mais baixo do intervalo indicado antes da operação exatamente para evitar um forte volatilidade à entrada, mas mesmo que a flutuação seja limitada a 1%, é equivalente a 17 mil milhões de dólares. O montante compara com a avaliação 12,4 mil milhões de dólares da petrolífera portuguesa Galp Energia. E fica até acima do valor da EDP, a maior cotada na bolsa de Lisboa, que vale 14,8 mil milhões de dólares.

IPO ainda pode chegar a 29,4 mil milhões nos próximos 30 dias

A entrada em bolsa é a concretização de um plano de há muito tempo do príncipe Mohammed bin Salman, que pretende diversificar a economia saudita e diminuir a dependência do petróleo. O financiamento captado será reinvestido no Fundo de Investimento Público Saudita para promover o crescimento de outros setores.

No IPO, a Saudi Aramco levantou 25,6 mil milhões de dólares junto tanto de grandes investidores como de aforradores, mas este montante vai aumentar. Tendo em conta o forte interesse dos investidores — com uma procura global 4,7 vezes superior à oferta e 11 vezes superior só entre institucionais –, a petrolífera manteve o direito de opção que lhe permite vender mais ações.

A empresa anunciou esta terça-feira que decidiu acionar essa opção nos primeiros 30 dias de negociação das ações em bolsa, pelo que o total do IPO poderá ainda atingir os 29,4 mil milhões de euros.

O príncipe Mohammed bin Salman poderá também ainda decidir listar uma nova parcela do capital (a projeção inicial era de 5%) nas bolsas de Nova Iorque, Hong Kong ou Tóquio. Se acontecer, tornar-se-á mais fácil que investidores de retalho portugueses possam comprarem ações da Saudi Aramco. Para já, a empresa será cotada apenas na Tadawul, devendo manter-se principalmente nas mãos de investidores do país.

Antes da estreia da Saudi Aramco, a bolsa de Riade desvalorizou esta terça-feira 0,7%, pondo fim a um ciclo de ganhos que durou três sessões. As negociações foram pressionadas pelas quedas dos bancos do país, bem como pela apresentação do orçamento do Estado saudita em que o reino anunciou uma diminuição na despesa pública para 2020, após três anos em que apostou no investimento público para impulsionar o crescimento económico do país.