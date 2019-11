Depois de muita espera, a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da petrolífera estatal saudita vai mesmo arrancar. O “tiro” de partida para a primeira venda de ações da Saudi Aramco é dado este domingo, permitindo aos investidores ganharem exposição àquela que é a empresa mais lucrativa do mundo.

São vários os argumentos para investir nos títulos da companhia saudita, destacando-se, claro, o valor dos dividendos que promete libertar nos próximos anos. Mas também há outros que aconselham cautela.

Fique a conhecer os grandes números da operação:

0,5%

Este é um dos poucos números conhecidos. A Saudi Aramco vai dispersar parte do capital e há uma percentagem reservada a pequenos investidores. O prospeto da operação, com mais de 650 páginas, foi publicado pelo regulador no fim de semana passado sem preço nem número de ações a vender. Sabe-se que será vendido 0,5% do capital da petrolífera estatal a investidores de retalho, enquanto a parte que é reservada a institucionais ainda não é conhecida e vai depender dos negócios que tenham sido fechados no roadshow que decorreu até à semana passada.

2 biliões

Outra dúvida é a avaliação da empresa. O príncipe Mohammed bin Salman aponta para uma avaliação de dois biliões de dólares, o que significaria que aforradores poderiam ficar com dez mil milhões de dólares em ações. No entanto, e apesar de as avaliações dos bancos serem muito díspares (com uma diferença superior a um bilião de dólares entre as mais otimistas e as mais conservadoras), quase todos indicam que a estimativa é demasiado elevada. O mercado espera que a avaliação ronde os 1,5 biliões, o que lhe conferirá, ainda assim, o título de cotada mais valiosa do mundo, à frente da Microsoft ou da Apple.

25 mil milhões

Este é outro número chave. Dependendo do preço a que cada ação seja vendida no IPO e da percentagem de capital disperso, esta pode ser a maior oferta inicial de sempre (ou não). O lugar é atualmente atribuído à chinesa Alibaba, que em 2014 fez um IPO de 25 mil milhões de dólares. Atendendo à avaliação feita pelo reino de dois biliões de dólares, se for admitido à negociação apenas 1% do capital, corresponde a 20 mil milhões e falha essa meta. Já 2% correspondem 40 mil milhões de dólares, dando-lhe o título de recordista.

Maiores IPO de sempre

Fonte: Refinitiv

100 mil milhões

Para aguçar o apetite dos investidores, a Arábia Saudita está disposta a pagar um dividendo anual de 100 mil milhões de dólares. Segundo avançou o Financial Times, os bancos encarregues de lançar a operação foram informados de que a remuneração aos acionistas poderia ser muito superior do que a promessa de um dividendo mínimo anual de 75 mil milhões de dólares ao longo dos próximos cinco anos.

68,2 mil milhões

E há razões para os potenciais acionistas esperarem uma remuneração atrativa. Em 2018, a petrolífera lucrou 111 mil milhões de dólares em 2018 e recebeu o título de empresa mais rentável do mundo. Apesar de este ano não estar a ser tão favorável, é ainda assim muito positivo. Os lucros recuaram 18% nos primeiros nove meses de 2019, mas atingiram os 68,2 mil milhões de dólares, o que supera a empresa cotada com maiores lucros, a Apple.

6 e 12 meses

Depois do IPO, a estreia na bolsa saudita está prevista para 11 de dezembro. A expectativa é que a Arábia Saudita coloque as ações da Saudi Aramco também noutras bolsas internacionais, incluindo Nova Iorque, Hong Kong e Tóquio. No entanto, há dois períodos diferentes de lockup, que poderão travar mudanças imediatas. Após ser cotada em bolsa, não poderão ser colocados mais títulos em negociação durante um período de seis meses e não poderão ser emitidas novas ações ao longo de 12 meses.