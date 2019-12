Na União Europeia, os gastos com o turismo dos residentes são quase o dobro dos feitos pelos visitantes estrangeiros. A Alemanha é quem mais puxa por esta estatística, com 287 mil milhões de euros investidos pelos alemães dentro do próprio país, seguida do Reino Unido e de França. Portugal está ligeiramente abaixo da média europeia, com a maior fatia a ser gasta pelos visitantes estrangeiros.

Segundo os dados divulgados pelo Eurostat referentes às contas Satélite do Turismo, o consumo do turismo interno os Estados-membros ascendeu a 1.276 mil milhões de euros. A Alemanha regista o montante mais elevado (287 mil milhões de euros), o que representa cerca de 85% da fatia total dos gastos feitos pelos turistas. Depois dos alemães, surgem os britânicos e franceses que gastaram, ambos, 188 mil milhões. Já os portugueses gastaram cerca de 23 mil milhões.

Consumo interno e consumo externo do turismo

Mas quando a comparação é feita tendo em conta o PIB de cada país, Portugal surge ligeiramente abaixo da UE, com gastos ligeiramente superiores a dois mil euros por habitante. A média europeia é de 2.501 euros per capita.

Consumo Interno do turismo per capita

Ao mesmo tempo, a Alemanha e a Áustria são os países que registam um valor superior no que toca ao consumo interno por habitante, com 5.000 e 4.600 euros, respetivamente. Em destaque estão ainda os alemães (3.500 euros), suecos (3.200 euros) e dinamarqueses (3.000 euros). Em contraciclo, e com a menor fatia alocada, estão os polacos que gastam em média apenas 381 euros.

No entanto, estas conclusões do gabinete de estatísticas europeu referentes ao consumo interno do turismo dos Estados-membros da UE utilizam dados de dfiferentes anos, variando entre 2016 e 2018.