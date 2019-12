O sócio da VdA esteve à conversa com a Advocatus e comentou a sua saída da PLMJ, o novo desafio que assumiu na VdA e ainda fez um balanço do estado da Justiça em Portugal.

João Medeiros foi o sétimo sócio a sair da PLMJ, onde estava desde 1992. Em setembro é anunciada a saída do advogado do Benfica para a Vieira de Almeida. Advogado ainda de António Mexia, do ex-diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Jorge Silva Carvalho e ainda de Manuel Palos, no mediático processo dos […]