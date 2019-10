VdA nomeada membro da VAT Expert Group da Comissão Europeia

A sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA) foi nomeada membro do VAT Expert Group da Comissão Europeia para o triénio 2019-2021. A participação da VdA será liderada por Conceição Gamito, senior advisor, e contará com a colaboração de Francisco Cabral Matos, associado coordenador.

O VAT Expert Group, criado em 2012 pela Comissão Europeia, tem como principal objetivo aconselhar a Comissão na preparação de atos legislativos e outras iniciativas políticas no domínio do IVA, bem como informar a Comissão relativamente à aplicação prática dessas medidas nos diversos Estados membros.

A composição do VAT Expert Group para o triénio 2019-2021 conta com 34 organizações, incluindo instituições académicas, entidades representativas do setor empresarial, associações profissionais e sociedades de advogados. A VdA é o único membro português selecionado.

“A participação neste grupo de trabalho é um elevado reconhecimento, bem como uma responsabilidade que muito honra a VdA“, nota a sociedade.

A seleção dos membros do VAT Expert Group tem por base uma avaliação da competência técnica e experiência profissional dos membros tendo em vista a sua contribuição efetiva para a melhoria das condições de aplicação do IVA na União Europeia.