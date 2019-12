Nestlé vende Haagen-Dazs por quatro mil milhões

A Nestlé acordou a venda do seu negócio de gelados norte-americano, que inclui marcas como a Haagen-Dazs, ao grupo de private equity PAI Partners, por quatro mil milhões de dólares, noticia a Bloomberg.

A transação irá permitir ampliar a dimensão e o alcance geográfico da Froneri, criada em 2016, quando a Nestlé fundiu algumas das suas operações europeias de gelados com a R&R, uma empresa controlada pelo grupo de private equity PAI Partners.

Desde aquela altura, os dois lados têm operacionalizado a Froneri como joint-venture, com a Nestlé e a PAI Partners, sedeada em Paris, controlando participações acionistas de pouco menos de 50% cada.

A expectativa é de que este negócio ajude a Froneri a competir com mais força no mercado norte-americano onde a concorrência se intensificou. Já um analista da Jefferies interpreta a venda de ativos como “mais um passo de gestão de saída, com um possível final de venda definitiva dos ativos da joint-venture à PAI”.