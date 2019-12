Unbabel é a maior scaleup portuguesa pela BGI

A Unbabel, startup portuguesa que alia a inteligência artificial com pós-edição humana à tradução automática, foi considerada a maior scaleup portuguesa em 2019, pela aceleradora de startups BGI em colaboração com o EIT Digital. O relatório Scale Up Portugal 2019, divulgado esta quarta-feira, teve em conta o investimento captado, as receitas, o rácio entre o capital e receitas, o número de postos de trabalho criados e o potencial de criação de novos empregos pela Unbabel durante este ano.

A Unbabel surge no primeiro lugar do pódio num ranking composto por 25 scaleups portuguesas. Recorde-se que a Unbabel fechou, em setembro deste ano, uma ronda de financiamento Série C de 60 milhões de dólares, liderada pela Point72 Ventures, juntamente com a e.ventures, Greycroft e com a Indico Capital Partners.

Em maio deste ano, a startup já tinha sido considerada a melhor scaleup nacional e a terceira melhor da Europa segundo a Tech5, uma competição que distingue as melhores scaleups da Europa e de Israel.

Scaleups captam 178 milhões em financiamento em 2019

O mesmo relatório revela que as 25 maiores scaleups portuguesas angariaram este ano um total de 178 milhões de euros em rondas de financiamento só este ano, um valor que representa um crescimento de 54% face ao valor angariado pelo top 25 em 2018.

Em 2019, a Unbabel conseguiu angariar mais de 82 milhões de euros.

Do total de investimento captado pelas scaleups portuguesas, 87% teve origem em capital estrangeiro e os restantes 13% em investidores portugueses. Os Estados Unidos são o país que mais investe nas scaleups portuguesas (58%), seguidos pela Alemanha (15%), Portugal (10%) e a União Europeia (4%).