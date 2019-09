Unbabel fecha ronda Série C. Levanta 60 milhões de dólares

A startup portuguesa Unbabel fechou uma ronda de financiamento Série C no valor de 60 milhões de dólares, elevando para 91 milhões o valor de capital levantado. A liderar a ronda estão os norte-americanos da Point72 Ventures, acompanhados também por investidores da e.ventures, Greycroft, pelos portugueses da Indico Capital Partners e por outros investidores atuais, como a Scale Venture Partners, Notion Capital, M12 (fundo de venture capital da Microsoft), Samsung NEXT, Caixa Capital, Faber Ventures, FundersClub e Structure Capital.

A ronda Série C vem na sequência do último investimento de 23 milhões, captado em 2018, na Série anterior. A ronda de investimento servirá para a empresa acelerar a expansão mundial e desenvolver as capacidades de inteligência artificial, base do seu negócio. Além disso, vai também ajudar no crescimento do novo laboratório de pesquisa em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

“Estamos atualmente a traduzir mais de 1 milhão de mensagens de apoio ao cliente por mês. Este valor é cinco vezes superior ao volume que registámos em 2018, o que demonstra a procura mundial por um serviço ao cliente multilingue ágil”, afirma Vasco Pedro, CEO e cofundador da Unbabel, citado em comunicado. “Neste momento temos a oportunidade de desenvolver a próxima geração da plataforma de ‘Translation-as-a-Service’ que impulsionará as comunicações das empresas no futuro e, consequentemente, tornar-se no layer da tradução mundial”, acrescenta o responsável.

Fundada em 2013, a startup alia a inteligência artificial de última geração com pós-edição humana à tradução automática e está, por isso, a criar uma nova categoria de produto. Com sede em Lisboa e escritórios em São Francisco, Nova Iorque e Pittsburgh — locais onde trabalham os cerca de 200 trabalhadores –, a portuguesa está a expandir rapidamente a sua presença nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

Este mês, a startup chegou à tradução de mais de um milhão de mensagens de apoio ao cliente, por mês. Entre os clientes da Unbabel, que permite às empresas oferecer um serviço de apoio ao cliente multilingue, onde quer que estejam ou independentemente da língua nativa, estão nomes como a Microsoft, a Booking.com, o Facebook ou a easyJet, que integraram a startup nos seus programas de comunicação e costumer service. Esse serviço permitiu aos clientes da Unbabel uma redução de até 76% dos custos operacionais e um aumento do CSAT (Customer Satisfaction) face à utilização de agentes de língua nativa.

“Fomos inspirados pela visão da Unbabel de fornecer traduções de nível empresarial apenas com o clique de um botão e impressionados com a tecnologia de tradução com interação humana que criaram”, afirma Sri Chandrasekar, partner na Point72 Ventures. “Acreditamos que a Unbabel está destinada a transformar a indústria da tradução”, acrescenta.