Havia acordo comercial, deixou de ser assim tão certo e já há novamente certezas. Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo inicial que reduz as tensões da guerra, confirmaram tanto o vice-ministro do Comércio chinês, Wang Shouwen, como o Presidente norte-americano Donald Trump.

A agência Bloomberg noticiou esta quinta-feira que os EUA e a China já teriam fechado os termos de um primeiro acordo comercial, faltando apenas a assinatura do Presidente Trump. O próprio tinha dito no Twitter que os termos estariam para “muito breve”. As notícias impulsionaram Wall Street e levaram o S&P 500 e o Nasdaq a tocarem máximos históricos no fecho da última sessão.

No entanto, esta sexta-feira houve informações contraditórias, que provocou nervosismo nos mercados acionistas norte-americanos. Num briefing com a imprensa, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, citada pelo Wall Street Journal, não quis confirmar a existência de um acordo comercial com os EUA. Hua Chunying disse apenas que “qualquer acordo deve ser mutuamente benéfico”.

Levantou, assim, dúvidas sobre se o acordo está ou não fechado. Wang Shouwen confirmou agora que existe e abrange agricultura, propriedade intelectual, tecnologia e finanças. Não quis, no entanto, especificar quais as tarifas que vão ser eliminadas ou os pormenores do acordo.

Após uma hora da abertura, as bolsas norte-americanas inverteram a tendência negativa e entraram em “terreno” positivo graças à confirmação. Mais tarde, Trump usou o Twitter para confirmar o acordo inicial e para anunciar que a segunda fase de negociações, para um acordo final, não vai esperar pelas eleições presidenciais nos EUA (em novembro).

“Chegámos a um acordo inicial muito grande com a China. Eles concordaram em várias mudanças estruturais e compras massivas de produtos agrícolas, energia, produtos industriais e muito mais”, anunciou o presidente dos EUA.

“As tarifas sancionatórias previstas para 15 de dezembro não serão implementadas porque conseguimos este acordo. Vamos começar as negociações para uma fase dois imediatamente, em vez de esperar pelas eleições de 2020. É um fantástico acordo para eles”, acrescentou.

(Notícia em atualização)