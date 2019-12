Os EUA e a China já fecharam os termos do primeiro acordo comercial, que se espera que ponha tréguas à guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A notícia foi avançada pela Bloomberg (acesso condicionado), que garante que já só falta a assinatura do presidente norte-americano, Donald Trump.

De acordo com a agência, que cita fontes próximas das negociações, os conselheiros do presidente vão agora reunir para discutir este acordo de “primeira fase”. O anúncio oficial poderá chegar ainda esta quinta-feira.

Apesar de os termos estarem fechados, o texto legal do acordo ainda não foi escrito. A Bloomberg refere que a Casa Branca já contactou parceiros institucionais e económicos para que anunciem apoio ao acordo, assim que o mesmo esteja totalmente concluído.

Acordo dá mais gás às bolsas

A notícia está a puxar pelas bolsas norte-americanas, nesta que é a última hora de negociações. O S&P 500 sobe 0,80%, para 3.166,78 pontos. O industrial Dow Jones ganha 0,74% e o tecnológico Nasdaq valoriza 0,62%.

O presidente Donald Trump já tinha publicado um tweet esta quinta-feira, minutos depois do arranque das negociações em Wall Street, no qual assumia que um acordo com a China estaria próximo. “A chegar MUITO perto de um GRANDE ACORDO com a China. Eles querem, e nós também!”, escreveu Donald Trump. A mensagem fez as bolsas passarem para terreno positivo, depois de uma abertura em baixa ligeira.

As negociações em Wall Street têm estado condicionadas nos últimos dias, à medida que se aproxima a data para a entrada em vigor de novas tarifas sancionatórias dos EUA contra a China. E o dia foi repleto de notícias animadoras para os investidores nesta vertente.

Pouco depois do tweet de Donald Trump, o The Wall Street Journal (acesso pago) revelou que os negociadores dos EUA terão oferecido aos chineses novas concessões de peso para desagravar as tensões comerciais e facilitar um acordo. Entre elas estaria um corte para cerca de metade nos impostos de 360 mil milhões de dólares sobre as importações de produtos chineses, bem como a suspensão do novo pacote de 160 mil milhões de dólares, que está programado para entrar vigor este domingo.

Segundo o jornal, que cita fontes próximas das negociações, os EUA pretendiam, em troca, que a China se comprometesse a adquirir grandes quantidades de produtos agrícolas norte-americanos, a proteger melhor a propriedade intelectual norte-americana e a garantir um melhor acesso ao setor financeiro chinês.

(Notícia em atualização)