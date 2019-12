Revista de imprensa internacional

A Polónia impediu os Estados-membros da UE de chegarem a acordo sobre as emissões de dióxido de carbono. Na tecnologia, o Facebook está a negociar a compra de uma startup espanhola e a Microsoft lançou a sua nova Xbox. Nas empresas, o vice-presidente da Samsung Electronics foi condenado a uma pena de prisão por atos anti-sindicais.

Expansión

Polónia impede UE de alcançar acordo sobre emissões de CO 2

Os Chefes de Estado da União Europeia (UE) não conseguiram alcançar um acordo para eliminar as emissões de dióxido de carbono até 2025 devido à Polónia. A decisão tinha de ser unânime para o acordo ser aprovado e ser possível alcançar a neutralidade carbónica. A primeira tentativa de fechar este acordo foi um junho, mas Polónia, Hungria, República Checa e Estónia opuseram-se. A terceira tentativa acontecerá em junho do próximo ano. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Cinco Días

Facebook negoceia compra da PlayGiga por 70 milhões

A empresa de Mark Zuckerberg está prestes a fechar a compra da espanhola PlayGiga por 70 milhões de euros. Várias fontes próximas das negociações adiantam que a transação deverá ficar fechada na próxima semana. Há vários meses que a startup de videojogos está à procura de fundos para impulsionar o seu plano de negócios. A concretizar-se, esta será a primeira operação do Facebook em Espanha. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)

AFP

Boeing admite que 737 MAX não voará antes de 2020

A Boeing confirmou que o modelo 737 MAX, envolvido em dois acidentes de viação que causaram 346 vítimas mortais, não vai voltar a voar até 2020. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) reuniu na quinta-feira com a Boeing para reavaliar o regresso do avião aos céus. Depois do encontro, a Boeing emitiu um comunicado a referir que trabalhará com a FAA para “cumprir os seus requisitos e prazos” e garantiu que o regresso do avião será feito em segurança. Leia a notícia completa na AFP (acesso livre, conteúdo em português)

Reuters

Vice-presidente da Samsung Electronics condenado a pena de prisão por atos anti-sindicais

O vice-presidente da Samsung Electronics, Kang Kyung-hoon, foi condenado a 16 meses de prisão por tentar desmantelar sindicatos. O executivo e outras 12 pessoas tentaram obstruir a formação e as atividades de um sindicato independente da filiada Samsung Everland, um parque de diversões da Coreia do Sul detido pela Samsung C&T. Em 2016, o Supremo Tribunal da Coreia do Sul considerou que a demissão do funcionário envolvido na criação do sindicato era uma sanção demasiado severa e a empresa reintegrou-o. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

CNBC

Microsoft lança a nova Xbox Series X

A Microsoft lançou a Xbox Series X, semelhante a uma torre de computador e com um comando sem fios. Uma das novidades desta tecnologia é que os utilizadores podem fazer capturas de ecrã a cenas de jogo e partilhá-las com outros jogadores, algo que a PlayStation 4 já permite. Phil Spencer, responsável pela Xbox, diz que esta é a “consola mais rápida e poderosa de todos os tempos”, não sendo ainda conhecido o preço. Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês)