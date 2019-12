O Orçamento do Estado para 2020 está quase aí. O Governo aprova-o este sábado e na segunda-feira entrega-o aos deputados. Até chegar aqui há noitadas no Ministério das Finanças, reuniões e mais reuniões. Mas com a entrega aos deputados não fica terminado o trabalho. Afinal este é o documento mais importante da política económica e orçamental que qualquer Executivo tem de apresentar. O ECO preparou um vídeo para saber mais sobre o que é o Orçamento e para que serve.