É oficial: Tarifas da luz descem 0,4% em 2020

Está confirmado. As tarifas da eletricidade no mercado regulado vão mesmo baixar em 0,4%, como tinha sido indicado a 15 de outubro pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), de acordo com um comunicado do regulador.

Esta descida representa um desconto de 18 cêntimos na fatura média da luz, de acordo com cálculos da ERSE: “A expressão nos orçamentos familiares da redução subjacente às tarifas transitórias de venda a clientes finais para 2020 é de 18 cêntimos numa fatura média mensal de 43,9 euros”, refere a mesma entidade.

