Atento às novas tendências de comunicação, António Costa postou um vídeo no Youtube para explicar as opções do seu Executivo para o Orçamento do Estado para 2020. “Um Orçamento de continuidade”, que “avança em novos domínios”, promete “agora um aumento substancial para do investimento”, “um reforço para a Cultura e Ensino Superior”, mas também “mais rendimento para as famílias” e “aposta na melhoria da qualidade dos serviços públicos”.

Repetindo um iniciativa feita para os Orçamentos do Estado para 2019, mas também para 2018 e até para 2017, onde o pontapé de saída era o facto de um “Orçamento do Estado ser feito de escolhas”, agora, para 2020 essas escolhas recaem no SNS, “a prioridade deste Orçamento”, mas também os jovens em início de carreira, os idosos com um reforço do Complemento Solidários para Idosos, e as famílias, com medidas fiscais de incentivo à natalidade e “um novo complemento de creche”. Mas isto tudo, num “Orçamento de contas certas”, frisa António Costa.

