A economia da zona euro vai crescer, em 2020, “abaixo do potencial”, com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1%, indicou esta terça-feira a agência S&P Global Ratings.

“O crescimento económico na zona euro manteve-se nos 0,2% no terceiro trimestre, suportado pela despesa pública e os gastos das famílias, apesar de fraquezas externas persistentes”, adiantou a agência em comunicado.

A economista da S&P Global Ratings Marion Amiot fala de uma performance “pouco brilhante” da indústria, que contribui para arrefecer a procura.

Ainda assim, de acordo com a mesma especialista, citada no comunicado, há sinais de melhorias, com os índices que medem a performance desta área a subirem ligeiramente em novembro e com os investidores mais confiantes na possibilidade de um acordo comercial entre os EUA e a China.

De acordo com a S&P, a economia deverá continuar a “crescer abaixo do potencial”, com um aumento do PIB de 1% em 2020 e 1,2% em 2021, depois de um valor semelhante este ano.

“A procura interna irá continuar a ser o principal pilar do crescimento, enquanto as perspetivas para a procura externa se mantêm baixas, tendo em conta a desaceleração da economia chinesa e o enfraquecimento do crescimento americano”, lê-se no comunicado da agência.

A S&P acredita que, com a queda das margens de lucro e do uso de capacidade, “o investimento vai desacelerar”.

Ainda que a atividade industrial não tenha recuperado, a área dos serviços mantém-se robusta o suficiente “para sustentar mais criação de empregos”, sendo que as baixas taxas de desemprego estão a originar um crescimento dos salários e, por isso, do poder de compra das famílias.

A S&P acredita que, tendo em conta este cenário, o Banco Central Europeu (BCE) vai descer mais as taxas de juro dos depósitos em março e não terá condições de as subir antes de 2022.