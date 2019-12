Revista de imprensa internacional

A Fiat Chrysler e a PSA Peugeot fecharam o acordo para a fusão das empresas, tornando-se no quarto maior fabricante de automóveis do mundo. Já a Tesla estará a considerar cortar os preços dos carros fabricados na China, para estimular a procura. Na Coreia do Sul, o presidente da Samsung foi condenado a 18 meses de prisão por criar entraves à atividade sindical. E o Goldman Sachs deu um financiamento de 1,75 mil milhões à WeWork. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Financial Times

PSA e Fiat Chrysler concluem fusão

A Fiat Chrysler e a PSA Peugeot anunciaram a conclusão da sua fusão e a nomeação do português Carlos Tavares como CEO da nova empresa. O grupo constitui-se, desta forma, como o quarto maior fabricante de automóveis, com vendas de 8,7 milhões de unidades anuais. Os conselhos de administração assinaram um acordo vinculativo para juntar as empresas, com participações de 50% de cada uma das companhias.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

Presidente da Samsung condenado a prisão por violar leis laborais

O presidente do conselho executivo da Samsung Electronics, Lee Sang-hoon, foi condenado por um tribunal sul-coreano a 18 meses de prisão por sabotar atividades sindicais. Lee Sang-hoon e cerca de 25 outros réus foram condenados por violar leis laborais. Os executivos da Samsung terão usado várias táticas para afetar as atividades dos sindicatos como, por exemplo, ameaças de reduzir salários.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Reuters

Goldman Sachs dá financiamento de 1,75 mil milhões à WeWork

A WeWork garantiu um crédito de 1,75 mil milhões de dólares do Goldman Sachs. A operação de financiamento ainda está a ser concluída, mas os fundos deverão estar disponíveis já em janeiro. Esta linha de crédito faz parte do resgate de 9,5 mil milhões de dólares do Softbank à problemática empresa de partilha de espaços de trabalho, que esteve perto da falência há dois meses.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Tesla pondera cortar o preço dos carros fabricados na China no próximo ano

A Tesla estará a estudar um corte no preço dos seus Model 3 fabricados na China em 20% ou mais no próximo ano. A fabricante de automóveis elétricos quer reduzir custos ao utilizar componentes locais, de forma a importar menos peças e evitar tarifas. Isto iria permitir diminuir o preço dos automóveis, com o objetivo de estimular a procura. Os preços dos carros construídos na nova fábrica da Tesla em Xangai deverão cair a partir do segundo semestre de 2020.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

The Verge

Lime lança serviço de subscrição semanal

A Lime anunciou um serviço de subscrição semanal, apelidado de LimePass, que elimina a taxa de desbloqueio no aluguer das scooters e bicicletas elétricas da empresa. A plataforma de mobilidade diz que o serviço já está disponível em cidades dos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, e tem nos planos expandir a oferta para mais mercados onde está presente a partir de janeiro do próximo ano.

Leia a notícia completa na The Verge (acesso livre, conteúdo em inglês).