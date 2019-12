Wall Street avança rumo a novos recordes

Pela sexta sessão consecutiva, o verde impera em Wall Street, com os principais índices a assinalarem novos recordes históricos. As ações norte-americanas continuam a beneficiar do sentimento positivo em torno das relações comerciais entre os EUA e a China.

O S&P 500 avança 0,1%, para os 3.115,85 pontos, enquanto o Nasdaq ganha 0,15%, para os 8.033,448 pontos, marcando assim novos recordes históricos intradiários. Já o Dow Jones soma 0,09%, para os 28.291,44 pontos.

O rally que se assiste no mercado bolsista dos EUA reflete o alívio dos receios dos investidores relativamente à guerra comercial, depois de na passada semana ter sido anunciado um acordo de “fase um” entre Washington e Pequim.

Caso o S&P 500 encerre em alta esta sessão, tratar-se-á do mais extenso ciclo de ganhos desde janeiro de 2018 para aquele índice.

“O mercado a atingir novos recordes numa base diária está a ser amplamente sustentado por algumas boas notícias macroeconómicas que recebemos nas últimas semanas”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado na Spartan Capital Securities, citado pela Reuters.

Mas nem só de boas notícias se marca a negociação em Wall Street nesta quarta-feira. A FedEx é o principal destaque negativo, com as suas ações a perderem mais de 7% depois de ter reduzido as suas estimativas de lucros para 2020 em resultado de pesadas despesas, abrandamento do comércio mundial e do rompimento de relações com a Amazon.

O dia promete ainda se marcado pelo processo de impeachement que será votado pela Câmara de Representantes esta quarta-feira mais ao final do dia.