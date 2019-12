A sociedade de advogados JPAB anunciou a autonomização da área de direito financeiro & direito das garantias. A coordenação ficará a cargo da advogada Marisa Silva Monteiro.

“A advogada assume a coordenação da área, com o objetivo de desenvolver os temas de direito financeiro e a sua estreita conexão com o direito das garantias e o direito dos negócios“, nota a sociedade em comunicado.

Marisa Silva Monteiro consolidou o seu percurso na JPAB na área de consultoria, assessorando instituições financeiras internacionais em processos de auditoria e compliance, tendo acompanhado também dossiês de clientes particulares e empresas, em assuntos relativos a direito bancário e direito das garantias.

“Foi com enorme sentido de responsabilidade, mas também com um imenso orgulho que recebi o convite e aceitei o desafio para assumir estas novas funções dentro do escritório. O cartão de visita da JPAB é a relação próxima com os seus clientes e a sua cultura de exigência e solidariedade em ambiente de trabalho tornou este desafio irrecusável”, afirma Marisa Silva Monteiro.

Com a autonomização da área do direito financeiro, a JPAB reforça a sua especialização para acompanhamento de clientes dos segmentos private, investimento e negócios.