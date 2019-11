JPAB reforça área de desporto com integração de João Martins

A sociedade de advogados JPAB-José Pedro Aguiar-Branco Advogados reforçou a área de direito do desporto com a integração de João Martins. O advogado transita da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, onde era diretor executivo com o pelouro jurídico, e vai assumir a liderança da área de desporto da JPAB.

“A integração de João Martins na JPAB é mais um passo na consolidação da estratégia focada na prestação de serviços jurídicos personalizados, através do crescimento orgânico, complementado com uma política de lateral hirings de profissionais com forte especialização no setor onde atuam”, nota a sociedade em comunicado.

A sociedade considera ainda que o “o desporto, e em especial o futebol, é cada vez mais uma atividade global que requer uma abordagem especializada e transversal a todas as áreas do direito estando o reforço da capacitação da JPAB em linha com as exigências do mercado”.