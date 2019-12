Catarina Martins apanha António Costa na popularidade

Catarina Martins passou a estar empatada com o secretário-geral do PS, António Costa, no topo das avaliações dos portugueses aos líderes dos partidos com representação parlamentar e aos deputados únicos, realizada pela Aximage. A coordenadora do Bloco de Esquerda registou a maior subida entre os vários líderes partidários.

Tanto a líder dos bloquista como António Costa melhoraram na avaliação dos portugueses no último mês, mas de acordo com a sondagem realizada para o Jornal Económico (acesso pago), Catarina Martins deu um salto na classificação, passando de 10,2 para 11,7 valores. Costa, por seu lado, subiu de 11,4 para 11,7, numa escala de 0 a 20.

Jerónimo de Sousa também registou uma subida expressiva, passando de 9,7 para 11,3 valores, ficando à frente de José Luís Ferreira, dos Verdes, e de André Silva, do PAN, que apresenta uma nota negativa de 9,6 pontos.

O líder do PAN fica à frente de Rui Rio que caiu na sondagem, recuando para 0,4 valores para 9,5. Segue-se João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, com 9 valores, enquanto no fundo da tabela está Joacine Katar-Moreira, com uma avaliação de 6,1.