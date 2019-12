Vem aí uma lotaria do Estado para preservar o património

O Governo prepara-se para avançar, em 2020, com a criação de uma lotaria do património, medida que tem como objetivo “promover o envolvimento de todos na missão nacional de reabilitação do património cultural”.

De acordo com o Diário de Notícias (acesso condicionado), esta lotaria ainda ainda a ser desenvolvida, remetendo o Ministério da Cultura a divulgação de “informação detalhada” sobre a nova lotaria para “breve”.

A “criação da lotaria do Património insere-se neste contexto de ação programada para a preservação do património cultural e de envolvimento de todos nesta causa comum”, explica o ministério de Graça Fonseca.

Em França já existe um Loto do Património. Vendem-se bilhetes que andam à roda uma vez por ano, mas também há raspadinhas, sorteando-se prémios monetários por quem aposta. As receitas geradas com o jogo são, depois, utilizadas em benefício de edifícios históricos previamente selecionados.