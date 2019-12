O Banco Central Europeu (BCE) anunciou esta sexta-feira que nomeou o português Pedro Gustavo Teixeira para diretor-geral e secretário do secretariado do Conselho de Supervisão da instituição a partir de 1 de fevereiro de 2020.

Pedro Gustavo Teixeira, de 49 anos, é desde janeiro de 2016 diretor-geral e secretário dos órgãos de decisão do BCE, onde começou a trabalhar em 1999 nas áreas da supervisão prudencial e estabilidade financeira.

O BCE refere ainda que Gustavo Teixeira, licenciado em Direito pelo instituto da Universidade Europeia e com um mestrado da Universidade de Coimbra, foi diretor do secretariado e secretário do Conselho de Supervisão desde janeiro de 2014.

Simultaneamente, o BCE nomeou Petra Senkovic, atualmente diretora-geral e secretária do Conselho de Supervisão, para o cargo até agora ocupado pelo português, designadamente diretor-geral e secretário dos órgãos de decisão do BCE.

Senkovic, de 49 anos, licenciada em Direito pela universidade Sorbonne, era diretora-geral e secretária do Conselho de Supervisão desde novembro de 2015, foi sub-diretora-geral dos serviços legais do BCE e antes trabalhou num escritório de advogados privado.