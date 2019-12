Natal é tempo de inclusão. E a Accenture quer promover isso

Para este Natal, a Accenture Portugal apostou no tema da inclusão e da diversidade com a campanha “Simplesmente… Acredita. O Natal não tem limites. A diferença está em ti”, filmada em Lisboa e disponível no Youtube. O objetivo da consultora é apelar à autorreflexão e alertar para a importância da diversidade, da inclusão, e do respeito pelo próximo.

“A Accenture posiciona-se, cada vez mais, como uma organização defensora da Inclusão e Diversidade, pelo que considerámos que esta seria uma ótima oportunidade para reforçar a comunicação destes valores, que, para nós, são fundamentais”, sublinha Rui Sales Rodrigues, diretor de marketing e comunicação da Accenture Portugal. O conceito e ideia criativa foi desenvolvida pela direção de marketing da consultora e pela produtora CreArt.

“A campanha de Natal deste ano apresenta de uma forma emotiva uma realidade global, que espelha, através do contraste, a forma como as pessoas respeitam a diferença e valorizam a união, enriquecendo o seu Natal”, evidencia Rui Sales Rodrigues.

“Como num toque de magia, a campanha de Natal da Accenture faz-nos acreditar que há tradições e valores mais fortes do que as diferenças que possamos encontrar em quem nos é próximo, levando-nos para um imaginário que evidencia a época natalícia como o ponto de encontro e de ligação entre nós e quem mais gostamos. Num mundo cada vez mais diverso e acelerado, torna-se essencial distanciarmo-nos do que nos separa e acreditar no que mais nos une: a amizade, a família, o amor, o perdão, a esperança e a paz”, explica a Accenture em comunicado.

“O tema da inclusão e diversidade está na agenda das organizações e é uma prioridade estratégica para a Accenture, que foi distinguida pelo segundo ano consecutivo como a empresa mais diversa e inclusiva do mundo, de acordo com o índice diversidade & inclusão da Refinitiv”, finaliza o executivo da Accenture.

No início de outubro, a multinacional foi considerada a empresa mais diversa e inclusiva do mundo no índice da Refinitiv, que destaca as 100 empresas cotadas em bolsa que mais apostam na diversidade e inclusão. O conselho de administração da Accenture é composto por pessoas de seis países em quatro continentes, entre elas cinco mulheres (42%), incluindo a CEO, Julie Sweet. Até 2025, a Accenture definiu como objetivo alcançar “uma força de trabalho equilibrada a nível de género“, através do programa global da empresa “Pride Ally” e da rede global “Disability Champions”, para pessoas com capacidades reduzidas.