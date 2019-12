Revista de imprensa internacional

Numa altura em que Portugal ainda não começou o debate sobre o Orçamento do Estado para 2020, este é também um tema dominante em Espanha. Ainda na Europa, os países bálticos apertam o cerco à lavagem de dinheiro, a biofarmacêutica francesa Sanofi lançou uma OPA e Christine Lagarde poderá mudar meta de inflação do BCE. Na Ásia, são as negociações para desnuclearização a centrar atenções.

El Economista

Espanha impedida de aumentar dívida para pagar pensões

O Orçamento do Estado espanhol para 2020 poderá trazer limitações para o endividamento público. Com a reforma de 2011, implementada por José Luís Zapatero, qualquer projeto orçamental é, por lei, obrigado a cumprir as metas da Comissão Europeia. Bruxelas pede a Espanha, para o próximo ano, um ajuste estrutural de 0,65% e a redução da dívida pública dos atuais 97% para 60%. Assim, especialistas consultados pelo El Economista avisam que qualquer despesa que o futuro Executivo queira incorrer corre o risco de ser processada.

Leia a notícia completa no El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Financial Times

Sondagem indica que Christine Lagarde irá mudar meta de inflação do BCE

A nova presidente do Banco Central Europeu (BCE) vai lançar, em janeiro, uma revisão estratégica profunda e uma das grandes dúvidas é se a meta de inflação será mexida. Atualmente, o BCE tem como mandato um índice de preços no consumidor próximo, mas abaixo de 2%, mas têm sido raras as ocasiões em que este foi cumprido. Mais de metade dos 34 economistas questionados sobre o assunto esperam que a revisão resulte numa mudança nesta meta.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Capital

Sanofi coloca oferta pública para a aquisição da Synthorx

A biofarmacêutica francesa Sanofi lançou no mercado uma oferta pública de aquisição da biotech Synthorx. Pretende pagar 68 dólares por ação (um prémio de 172%), num negócio avaliado em 2,5 mil milhões de dólares que concretiza a intenção de fusão que tinha sido anunciada pelas duas empresas no início do mês. O objetivo da Sanofi é adquirir a totalidade do capital na operação que vai decorrer até 22 de janeiro.

Leia a notícia completa no Capital (acesso livre, conteúdo em francês).

Bloomberg

Combate à lavagem de dinheiro na Europa expande além da banca

Os sistemas de controlo contra a lavagem de dinheiro na Europa estão a alastrar além da banca. Após escândalos que envolveram centenas de milhares de milhões de euros terem abalado alguns dos maiores bancos do continente, reguladores e legisladores dos países da região do Báltico começou uma empreitada para limpar o problema. Desta vez, o principal alvo são as empresas de pagamentos.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Reuters

Seul alerta que impasse com os EUA é negativo para as Coreias e China

O impasse nas negociações sobre desnuclearização e o recente reacendimento das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte são negativos não só para Pyongyang, mas também para Seul e Pequim. O alerta foi feito pelo Presidente sul coreano Moon Jae-in em conversas com o homólogo chinês Xi Jinping. “Espero que possamos trabalhar de forma mais próxima para que esta rara oportunidade possa dar frutos”, afirmou sobre a situação.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).