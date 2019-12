Hoje nas notícias: Crédito Agrícola, PAN e telecomunicações

Num dia em que os jornais económicos optaram por fazer edições especiais de balanço do ano, a polémica em torno do presidente do Crédito Agrícola, Licínio Pina persiste. Nas capas dos jornais são ainda notícia a entrevista do líder do PAN e a possibilidade de cancelar contratos de telecomunicações pela Internet, a partir do próximo ano.

Banco de Portugal validou banqueiro do Crédito Agrícola após contrato polémico

O Banco de Portugal questionou o pagamento de dois mil euros do Crédito Agrícola à mulher do presidente executivo do banco, no momento em que teve de voltar a analisar a idoneidade de Licínio Pina para uma renovação do mandato. O caso foi alvo de uma denúncia anónima ao Banco de Portugal. E apesar de a subvenção para dar “estabilidade emocional” ao presidente executivo do banco ter sido paga pelo menos desde 2016 até 2019 isso não impediu que o supervisor tivesse passado no teste de idoneidade este ano. Leia a notícia completa no Observador (acesso condicionado)

Maçonaria e cargos políticos são incompatíveis, defende André Silva

“Quem pertence a uma associação secreta e não o pode dizer, não tem condições para exercer um cargo político”, defende André Silva, líder do PAN, em entrevista ao Jornal i. O responsável faz assim eco da posição do líder do PSD que ataca os seus adversários à liderança do partido — Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz — por pertencerem à Maçonaria. Na mesma entrevista André Silva ataca a opção de construir o novo aeroporto no Montijo frisando que, “daqui a 50 anos, a zona onde está a ser implementado o aeroporto do Montijo estará submersa e parte da Costa da Caparica também”. O líder do PAN ataca ainda o setor agropecuário — considerado pelos ambientalista altamente poluidor seja pelas emissões de CO2 seja pelos efluentes — por achar que “está acima de tudo”. Leia a entrevista completa no Jornal i (link indisponível)

Será possível cancelar contratos telecomunicações pela net

Cancelar um contrato de telecomunicações agora vai ser mais fácil. Segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2020 entregue no Parlamento no dia 16 de dezembro, no próximo ano, “será disponibilizada publicamente uma nova plataforma online que permitirá reforçar a proteção e confiança dos consumidores”. Será uma “plataforma única de resolução de contratos que permitirá comunicar a resolução de contratos de comunicações eletrónicas num único ponto”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Novo Banco perdoa 24 milhões de euros ao rei dos cogumelos

O Novo Banco aceitou perdoar à Varandas de Sousa, do grupo Sousacamp, a maior produtora europeia de cogumelos, cerca de 24 milhões de euros dos mais de 34 milhões que reclamava. Já o grupo Caixa Agrícola Mútuo fez um desconto de 11 milhões de euros, dos 15,9 milhões que tinha a haver. Ao mesmo tempo, um fundo gerido pela sociedade de capital de risco Core Capital perdoou cerca de três quartos da dívida total da empresa. O rei dos cogumelos entrou em insolvência há cerca de dois anos e tinha dívidas na ordem dos 60 milhões de euros. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Brexit não trava subida da emigração para o Reino Unido

As estatísticas revelam que a tendência de queda iniciada em 2016, depois do referendo europeu, se inverteu. A Segurança Social britânica regista mais de 23 mil portugueses em 12 meses que continuam a escolher o país para emigrar apesar de o Brexit, que prejudicou desnecessariamente o país, segundo o primeiro vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans. Num artigo publicado no The Guardian Timmermans antecipa que mais danos estarão para vir. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível)