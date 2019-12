O Orçamento do Estado registou um excedente de 546 milhões de euros nos primeiros onze meses do ano, revelou esta sexta-feira o Ministério das Finanças através de um comunicado. O saldo da execução orçamental em contabilidade das Administrações Públicas melhorou 1.131 milhões de euros até novembro, face ao ano anterior.

Este saldo é “resultado de um crescimento da receita de 4,5% e da despesa de 3,0%, tendo a despesa primária crescido 3,7%”, lê-se no comunicado do Ministério de Mário Centeno. No entanto, as Finanças destacam que o saldo até novembro ainda não reflete o pagamento do subsídio de natal dos funcionários públicos e pensionistas.

Até outubro, o excedente foi de quase mil milhões de euros, no que foi uma melhoria de 726 milhões de euros face ao ano anterior.

