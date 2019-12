A Flexdeal vai pagar um dividendo de 16,41 cêntimos por ação em janeiro. O montante da remuneração acionista, relativa ao período aos 12 meses terminados em setembro, representa um aumento de 134% face aos dividendos distribuídos no ano anterior.

“De acordo com o deliberado na Assembleia Geral realizada a 16 de dezembro de 2019, se encontram a pagamento, a partir do próximo dia 15 de janeiro de 2020, dividendos relativos ao exercício fiscal de 2018/2019”, anunciou a sociedade de investimento e fomento da economia (SIMFE) em comunicado ao mercado.

O dividendo ilíquido é de 16,41 cêntimos por ação, o que significa 12,31 cêntimos líquidos no caso de investidores institucionais ou 11,82 cêntimos para investidores de retalho. “A partir do dia 13 de janeiro de 2020 (inclusive) as ações da Flexdeal SIMFE S.A. serão transacionadas na Euronext Lisbon sem direito aos respetivos dividendos”, acrescenta a empresa liderada por Alberto Amaral.

A SIMFE teve lucros de 877,3 mil euros nos 12 meses terminados em setembro (mais 121% que no período homólogo). A empresa conta atualmente com uma carteira de 37 participações — mais 15 que há um ano — sendo que os investimentos realizados no ano representam um crescimento homólogo de 22% e traduziram-se num total de proveitos gerados de mais 58% face ao período homólogo.

A Flexdeal foi a última empresa a entrar na bolsa de Lisboa e a única SIMFE no país. Este veículo tem como objetivo principal investir em PME, é obrigada a ser cotada em bolsa até um ano depois da constituição e tem de distribuir, pelo menos, 30% dos resultados na forma de dividendos. Tal como no ano passado, a empresa distribuiu 60% do resultado.