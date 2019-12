Lisboa em queda na última sessão do ano. Galp Energia pesa

Lisboa prepara-se para fechar o ano com ganhos. O PSI-20 acumula uma valorização de mais de 10% em 2019, mas a última sessão do ano está a ser negativa para a praça nacional. Num dia em que a negociação acaba mais cedo do que o habitual, o índice português recua, com a Galp Energia a condicionar.

O PSI-20 está a perder 0,13% para 5.230,05 pontos, acompanhando a tendência negativa dos restantes índices de referência europeus — Stoxx 600 cai 0,2% –, com a generalidade das cotadas em queda. Apenas quatro das 18 empresas que compõem o índice principal da bolsa nacional conseguem valorizar nesta última sessão do ano.

Lisboa cai. Ganha 10% no ano

A Galp Energia pesa no comportamento da bolsa lisboeta. A petrolífera está a cair 0,4% para cotar nos 15,085 euros, uma tendência acompanhada pela EDP, que cede 0,16%. A EDP Renováveis, por seu lado, lidera os ganhos, somando 0,38% para 10,48 euros, impedindo uma descida mais expressiva do PSI-20.

A condicionar o mercado nacional está também o BCP, que recua 0,2% para 20,22 cêntimos por ação, bem como a Jerónimo Martins, outro dos “pesos pesados”, que recua 0,07%.

A liderar as quedas estão empresas com menor peso no índice, nomeadamente a Pharol, que cai quase 1%, mas também a Ramada, que cede 0,68% para cotar nos 5,82 euros.