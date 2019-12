Ano após ano, o Novo Banco tem exigido injeções de capital por parte do Fundo de Resolução, dinheiro esse que é financiado pelo Estado. Depois de milhares de milhões, surgiu a possibilidade de ser feita uma injeção única no banco que resultou da resolução do BES, terminando-se este processo. Centeno não se opõe, mas diz que ainda não recebeu uma “proposta concreta” nesse sentido por parte do fundo liderado por Máximo dos Santos, conta o Jornal de Negócios (link indisponível).

“O Ministério das Finanças não recebeu nenhuma proposta concreta de uma injeção de capital única do Fundo de Resolução no Novo Banco”, afirmou o gabinete de Mário Centeno, em resposta à questão colocada pelo Bloco de Esquerda, sobre a aplicação do dinheiro remanescente do mecanismo de capital contingente possa ser aplicado todo de uma só vez, tal como foi avançado pelo Expresso.

O Novo Banco prepara-se para fechar o ano com prejuízos avultados, reflexo do esforço de limpeza de balanço. Estes prejuízos deverão exigir uma nova injeção do Fundo de Resolução, sendo que o Jornal Económico revelou recentemente que a instituição se prepara para pedir 700 milhões de euros, acima dos 600 milhões orçamentados por Centeno.

Nas respostas enviadas ao BE, o Ministério das Finanças lembrou que uma nova injeção no banco liderado por António Ramalho apenas acontecerá “depois de serem conhecidos os resultados anuais do banco em 2019”. E que “o pagamento do Fundo de Resolução só será realizado após a certificação legal de contas do Novo Banco e a conclusão de todos os procedimentos de verificação necessários”.