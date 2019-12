Já não vai ser na primeira semana de janeiro, mas será na segunda semana. Donald Trump anunciou, através do Twitter, que vai assinar a Fase 1 do acordo comercial com a China no dia 15 — sendo que o alívio das tarifas aduaneiras entra em vigor já no dia 1. O presidente dos EUA diz que, depois, irá à China para a Fase 2.

“Vou assinar a Fase 1 de um vasto acordo comercial com a China a 15 de janeiro“, anunciou Trump, concretizando o dia em que será finalmente selado este acordo alcançado em meados de dezembro.

“Chegámos a um acordo inicial muito grande com a China. Eles concordaram em várias mudanças estruturais e compras massivas de produtos agrícolas, energia, produtos industriais e muito mais”, disse, à data, o presidente dos EUA, ao mesmo tempo que deixava cair as tarifas sancionatórias previstas para 15 de dezembro.

Trump revela que o acordo vai ser assinado na Casa Branca, sendo que estarão presentes nesse ato oficial “altos responsáveis da China”, mas sem referir se Xi Jinping, o presidente da China, foi convidado para a assinatura.

Este acordo marca um passo no sentido de acabar com uma guerra comercial que já dura há largos meses e que tem tido impacto negativo em ambas as economias, as duas maiores do mundo.

Assinado este acordo, será necessário avançar para a Fase 2, sendo que Trump está preparado para essa nova ronda de negociações, revelando mesmo que vai a Pequim em breve.

Em meados de dezembro, Trump tinha anunciado que iria “começar as negociações para uma Fase 2 imediatamente, em vez de esperar pelas eleições de 2020”. Agora, diz que “numa data posterior [a 15 de janeiro] irei a Pequim onde irão começar as negociações para a Fase 2″ deste acordo.

