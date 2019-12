Rafael Nadal é a nova cara do Banco Santander

O famoso tenista Rafael Nadal é o novo embaixador do Banco Santander. O desportista espanhol assinou um acordo “de longo prazo” com a entidade liderada por Ana Botín e representará o banco em várias campanhas e eventos em Espanha e não só, a partir do próximo ano.

“Rafael Nadal regressa a casa. É um dos melhores atletas do mundo e o melhor atleta espanhol da história, mas também tem algo muito importante para mim: tem valores que partilhamos no Santander”, afirmou Ana Botín, presidente do Santander, no vídeo de apresentação, destacando o “espírito vencedor” do atleta.

Aquando da apresentação da “nova cara”, o tenista atualmente classificando como número um no ATP, diz estar “muito feliz por regressar à família Santander”, assinalando o privilégio de ter a oportunidade de “partilhar o espírito vencedor e o esforço diário” para atingir os objetivos pretendidos.

“É muito emocionante partilhar novamente o espírito vencedor e os valores do esforço diário e da vontade de lutar para alcançar as metas que estabelecemos. E, é claro, mostrar que a forma como atingimos os nossos objetivos é tão importante como alcançá-los”, atira.

Considerado o melhor atleta espanhol de todos os tempos e um dos melhores do mundo, Nadal, que já teve ligado ao grupo através de uma parceria com o Banesco — banco extinto em 2013 e cuja participação era detida em grande parte pelo Santander –, já ganhou 19 GrandSlam, cinco Taças Davis, uma medalha de ouro olímpica e o prémio Príncipe da Astúrias. O Banco Santander emprega mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, tem mais de 144 milhões de clientes e mais de quatro milhões de acionistas.