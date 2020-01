Há cada vez mais pessoas a arriscarem no mercado das apostas desportivas online, sendo que só o futebol português movimenta 13,5 mil milhões de euros por ano, o equivalente a 5% do PIB. O Tribunal de Contas alerta que o Estado não sabe quantos imóveis tem, enquanto o Serviço Nacional de Saúde vai receber 800 milhões de euros em 2020, mas terá de “poupar” 111,1 milhões de euros ao longo deste ano.

Apostas no futebol português movimentam 13,5 mil milhões de euros por ano

A Sportradar, empresa que monitoriza as apostas online, estima que só o futebol português movimente 13,5 mil milhões de euros por ano em apostas online. A maior fatia é gasta pelos asiáticos com cerca de 10,6 mil milhões de euros (78,5% do total de apostas), sendo que é na I Liga que os asiáticos mais apostam. Só no ano passado, os orientais arriscaram 6,8 mil milhões de euros no principal campeonato de futebol português, o que perfaz uma média de 22 milhões de euros por jogo.

Estado não sabe quantos imóveis tem

O Estado tem muito património, mas não sabe efetivamente que imóveis tem. “Não existe informação sobre a dimensão do universo de imóveis a inventariar”, diz o Tribunal de Contas (TdC). Dos registos existentes — que dão conta que o Estado tinha 23.456 imóveis em 2018 –, “apenas 33% dos imóveis apresentam valor patrimonial, existem 477 registos com valor patrimonial igual a zero, 129 registos com valor patrimonial até um euro, apenas 24% dos imóveis registados tinham inscrição no registo predial”, remata o parecer do TdC relativo à Conta Geral do Estado de 2018.

Dúvidas legais deixam Montepio sem liderança

A Assembleia Geral extraordinária de 5 de dezembro deixou dúvidas sobre a regularidade das várias presenças, deixando decisões por formalizar em ata. Na sequência deste impasse, 2019 encerrou sem que Pedro Leitão tenha sido formalmente nomeado para presidente executivo (CEO) do Banco Montepio, deixando a instituição sem liderança. O Montepio está a avaliar se todas as mutualistas e misericórdias fizeram a entrega do dinheiro que as qualifica como acionistas efetivas do banco e terão ainda sido detetados problemas com a legalidade das procurações passadas por minoritários aos seus representantes na AG.

Saúde ganha 800 milhões de euros em 2020, mas terá de poupar mais de 110 milhões

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai receber 800 milhões de euros em 2020, mas terá de “poupar” 111,1 milhões de euros ao longo deste ano, de acordo com a estimativa “dos ganhos de eficiência”, que inclui, entre outras, economias em áreas como a revisão de preços e comparticipações (35 milhões de euros), medidas na área do medicamento (25 milhões de euros) ou o combate à fraude (impacto de dez milhões de euros). Além disso, somam-se ainda o impacto estimado de 12 milhões de euros com a nova contribuição extraordinária sobre dispositivos médicos.

Sinistralidade: Acidentes causaram 475 mortos

O número de mortes nas estradas portuguesas tem vindo a diminuir, ainda assim, só no ano passado perderam a vida 475 portugueses, de acordo com os dados preliminares da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. Embora as mortes estejam a diminuir, o número de acidentes e feridos graves aumentou face a 2018.

