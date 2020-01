São donos de impérios como Amazon, Louis Vuitton ou Zara. As dez pessoas mais ricas do mundo acumulam uma fortuna conjunta de 828,2 mil milhões de dólares em ativos. Ao longo de 2019 ganharam um total de 188,69 mil milhões, ou seja, quase 517 milhões de dólares por cada dia do ano. Apenas um — o líder do ranking — perdeu dinheiro.

O CEO da Amazon, Jeff Bezos, é o homem mais rico do mundo, com 115 mil milhões de dólares. O Bloomberg Billionaires Index indica que o gestor da tecnológica perdeu 10,1 mil milhões no ano em que se divorciou.

Mackenzie e Jeff Bezos anunciaram o divórcio em janeiro e finalizaram o processo no mês passado. O casal, que esteve junto durante 25 anos e tem quatro filhos, tinha uma fortuna avaliada em mais de 157 mil milhões de dólares. Feitas as partilhas, o valor líquido do património de Mackenzie Bezos totaliza 37,1 mil milhões de dólares, colocando a norte-americana na posição de 25.ª mais rica do mundo, segundo o índice que segue os ativos de 500 multimilionários.

O top 10 é constituído essencialmente por empresários com os norte-americanos e o setor da tecnologia a destacarem-se. É o caso de Bill Gates (líder da Microsoft), Warren Buffett (da Berkshire Hathaway), Mark Zuckerberg (do Facebook) ou dos fundadores da Google Larry Page e Sergey Brin, que abandonaram em dezembro a liderança da Alphabet.

Fora dos Estados Unidos, a lista inclui ainda o francês Bernard Arnault, da LVMH — empresa de luxo detentora de marcas como Moët et Chandon, Hennessy ou Louis Vuitton –, bem como o espanhol Amancio Ortega, da cadeia de moda Zara.

Outra situação de exceção é a de Julia Flesher Koch (que entrou para a nona posição) e Charles Koch (décimo mais rico). O cofundador da holding de investimentos Koch Industries, David Koch, morreu em agosto, deixando a maior parte da fortuna à mulher, Julia. Também o irmão Charles, que continua como presidente executivo da empresa, viu a riqueza aumentar.

Veja aqui as alterações nas dez maiores fortunas do mundo em 2019: